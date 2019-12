Niña dibuja tenis en sus pies para correr; gana tres medallas de oro

Help me connect with her please. https://t.co/clxKKpBXdP — Jeff Cariaso (@thejet_22) December 10, 2019

Los obstáculos no importan, siempre hay formas de poder competir y destacar, tal es el caso dede la ciudad Balasan, en Filipinas, quiencarreras regionales que fueron organizadas por el Consejo Deportivo de las Escuelas de su país.Sin embargo, no se hizo popular tras conseguir este logro,ya que eran unos simples vendajes, en los cuales se dibujó el 'swoosh' (logotipo) de Nike, haciendo referencia a las zapatillas que utilizan los grandes corredores.Este suceso se dio, debido a que los padres de la pequeña no tenían dinero para comprarlequien compartió las fotos en las redes sociales, Predirick Valenzuela, declaró que Rhea es un orgullo para él."Me alegra que haya ganado. Trabajó duro para entrenar.comentó Valenzuela.La historia se viralizó rápidamente que Jeff Cariaso, cofundador de la tienda de basquetbol Titan22 y entrenador de Alaska Aces - equipo profesional de Filipinas - pidió que lo apoyaran para poder encontrar a Rhea Bullos. Asimismo, muchos usuarios de las redes sociales se dieron a la tarea de etiquetar a Nike.compartió en sus redes sociales unas fotografías de la niña de 11 años en una tienda deportiva, en la que se le observa con unos tenis de la marca estadunidense.