Niña explica científicamente a papás por qué necesita un gato

Ciudad de México.- La presentación en video de una niña de 11 años se ha vuelto viral por la manera en la que explica a sus progenitores, mediante una presentación en video, el por qué como padres responsables necesitan comprarle un gatito como mascota.



La niña alude a la ciencia, la tristeza y la depresión, en su intento por convencerlos.



El posteo en Twitter fue compartido por el usuario Jorgend of days @caballonegro. "Artista visual especializado en ilustración, infografía, retoque fotográfico y cómic. Escribo chistes. Mis tweets son míos", se presenta en la red social.



Mi hija de 11 años nos ha estado pidiendo un gatito. La respuesta siempre ha sido no. Nos mandó esto", publicó.



En redes sociales se ha compartido alabando la creatividad de la pequeña y manifestándose a favor de que le compren un gatito.



"Excelente uso de un silogismo hipotético. Esta niña no sólo es creativa e ingeniosa sino que además tiene un gran manejo del razonamiento lógico que le cuesta hasta a los adultos.



"Se merece ese gato sin duda alguna", opinan en Internet.



Es por salud mental.



