Niña falta a su graduación por bullying de compañera

El bullying cometido contra una niña de sexto año en el Colegio Morelos y que no fue sancionado por la directora del plantel, provocó que la menor afectada tuviera tanto miedo de volver a ser agredida, que no acudió a la ceremonia de su graduación de primaria.Los padres de la niña, quienes prefirieron el anonimato por temor a represalias, ya interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público, no solo contra la alumna bulleadora, sino también contra su mamá, por las agresiones físicas y verbales de que fue objeto su hija.“En el Colegio Morelos, una niña golpeó dos veces a mi hija, y su mamá a la hora de la salida, dentro del colegio, con maestros de testigos, le gritó mentirosa y que su esposo iba a golpear a su papá, o sea a mi marido, y lo iba a meter a la cárcel por acoso sexual”, señaló la madre de familia.Aunque le hicieron saber que era lamentable hacer ese tipo de acusaciones, ella argumentó, con su hija a un lado, que ya le había dicho a sus hijos que dijeran que sí a cualquier acusación, aunque fuera mentira.“Mi hija quedó sumamente alterada por la situación, que por más de dos semanas se aferraba a su papá, para que no saliera, porque le harían daño. Y el Colegio Morelos no hizo nada al respecto. Los hijos agresivos y la madre seguirán en el Colegio”, expuso la mamá, por lo que, como ya habían terminado los exámenes finales, decidieron que ya no acudiera a clases, ni ella, ni sus hermanitos.“Mis hijos no acudieron a terminar su ciclo escolar, ni a su graduación, por miedo. Mi hija no disfrutó su graduación y fue solo por la mala decisión de dejar esta familia de agresivos y mentirosos”, increpó la denunciante.Lamentó que se trate de un colegio católico y esté dirigido por religiosas, pero más que ahora les estén negando los documentos de sus hijos y no quieran regresarles el adelanto de las colegiaturas del siguiente año.