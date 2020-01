Niña grabó las golpizas de su padre porque la policía no le creyó

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Una adolescente de 14 años de edad denunció a las autoridades que su padre la golpeaba, sin embargo, al no atender su denuncia, la menor decidió colocar cámaras para grabar lo que ocurría.



Los hechos ocurrieron en la localidad de Okaloosa, Florida entre diciembre de 2019 y enero de 2020.



La falta de atención de las autoridades ante su denuncia, motivaron a la adolescente a colocar cámaras en su cuarto.



El 23 de diciembre quedó captado cuando el padre regañó a su hija por tener perros en su casa, incluso amenazó a los animales con un cuchillo y uno de ellos le soltó una mordida, detonando la agresión del hombre. La chica intercede para defender a su mascota y es cuando también resulta agredida por su padre quien le azota la cabeza contra la puerta.







"Voy a sacarle los ojos a este maldito perro a cortadas, en verdad lo haré", se escucha decir al hombre en el video.



Tras los hechos y con las pruebas en la mano, la adolescente presentó los videos a las autoridades y finalmente detuvieron al hombre de 47 años el 2 de enero del presente año.



La madre de la chica, que no vive con ella, recriminó a las autoridades que no le hayan creído a su hija hasta que presentó los videos.



El sujeto fue acusado de abuso de menores y de causarle tormento a un animal, sin embargo, salió en libertad al día siguiente tras pagar una multa de 4 mil dólares, unos 80 mil pesos mexicanos.



