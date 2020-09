Niña murió luego de que un profesor le pegara y la castigara por responder mal dos preguntas

Escuchar Nota

La menor, que tenía 10 años, ya le había dicho a su abuela que le temía al maestro porque golpeaba a los alumnos. Su hermana gemela fue testigo de lo que pasó.La muerte de una niña después de que un profesor de matemáticas le pegara y la castigara por no responder bien unas preguntas conmocionó aLa pequeña, que estaba en quinto año de primaria en una escuela de Guangyuan, en Sichuan, recibió cuatro golpes en las palmas de las manos y tuvo que permanecer arrodillada durante cinco minutos, informó China Daily Su hermana gemela, que está en el mismo curso, fue testigo del castigo contra la niña y otros ocho menores.Ella advirtió al profesor que la pequeña no se veía bien, pero este no hizo nada. Fueron sus compañeros los que tuvieron que ayudarla a sentarse, pero luego debieron llevarla a la enfermería.La abuela de la niña afirmó que cuando llegó a la escuela la nieta no abría los ojos ni hablaba y murió horas después en un hospital.El profesor, así como el director de la institución, fueron apartados del cargo mientras se establece qué produjo la muerte de la menor.