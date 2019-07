Niña murió tras quedar atrapada en un tobogán inflable

El suceso ocurrió en China cuando una niña de 8 años se encontraba jugando en un tobogán inflable y este la asfixió quedando atrapada con poco aire.El incidente ocurrió cuando la niña se había quedado atrapada dentro de la estructura del colchón inflable. Según la mamá indicó en el portal web Daily Mail que “no me había dado cuenta cuando mi hija se había quedado en el colchón cuando lo desinflaron”La niña de ocho años en China murió luego de no poder ser reanimada. Según fuentes cercanas, la niña fue llevada inmediatamente al hospital pero, minutos después se declaró inactivo.La tragedia tuvo lugar en un complejo hotelero en Huangshan, una popular ciudad turística en la provincia de Anhui, en el este de China.La compañía que dirige el resort dijo que había demasiada gente en el tobogán de agua cuando ocurrió el accidente.Un portavoz le dijo al periódico local Modern Express que la niña, de apellido Cai, había estado jugando en la atracción abarrotada con su madre. Se entiende que su madre no quedo atrapada o herida.El portavoz también dijo que había personal que controlaba el volumen de turistas en la escena.Otros cuatro turistas quedaron atrapados en el tobogán derrumbado con la niña. También fueron llevados al hospital para ser atendidos inmediatamente.Las autoridades locales están investigando el accidente, según un comunicado emitido por el gobierno de Huangshan en su cuenta oficial de Weibo.El tobogán de agua en cuestión ha sido cerrado. El gobierno del distrito ha ordenado que todas las atracciones turísticas de la zona lleven a cabo controles exhaustivos de sus instalaciones para garantizar su seguridad.Se dice que la compañía del resort y la familia de la niña están negociando una compensación.