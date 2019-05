Niña se suicida tras confesar el abuso de su padrastro

Los abusos sexuales a los que era expuesta una niña de 12 años, por parte de su padrastro, la llevaron al punto de quitarse la vida, no sin antes confesarle a su madre el infierno al que fue sometida.La progenitora acudió a las autoridades para interponer la denuncia; de inmediato, el caso fue investigado por fiscales de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer de la oficina de San Miguel, El Salvador.Durante las investigaciones, la Fiscalía confirmó que los abusos a los que era expuesta la joven ocurrieron durante 2014.Según el reporte oficial, el sujeto en cuestión llegó al punto de amenazar de muerte a la niña si contaba a su madre lo sucedido.La víctima, tras platicar con su mamá, y al encontrarse sola en su habitación optó por quitarse la vida con la cuerda con la muchas veces se le vio jugar a saltar.Ese día, su madre tocó a la puerta donde se encontraba la pequeña; insistió y no obtuvo respuesta, por lo que se vio obligada a mirar por la hendidura y descubrió que su hija colgaba de una viga.Este jueves, la Fiscalía confirmó que la condena a 26 años con ocho meses de cárcel para el abusador, al que solo se describió como un hombre de 36 años.La condena fue impuesta por el Juzgado de Sentencia de Usulután, donde fue acusado de violación en menor e incapaz agravada.Inicialmente se le atribuyó el delito de feminicida por inducción, pero el juzgador consideró que el hombre no indujo a la víctima a quitarse la vida, según dio a conocer fuentes fiscales.Las averiguaciones indican que el ahora condenado vivía con la madre de la menor desde 2007.