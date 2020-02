Niña víctima de bullying inició su propio negocio; con 17 años ya era millonaria

Escuchar Nota

“La inspiración vino cuando mamá tuvo problemas para vender un piso que había comprado como inversión, así que sugerí que lo decorara para hacerlo más bonito y llamativo. Tres días después de transformar el piso, se vendió”, explicó Liv.

“Asistí a eventos de la industria y hablé con la gente sobre lo que había hecho y me di cuenta de que había encontrado un hueco en el mercado”.

“Lo hacía todo, cargaba y construía muebles, hacía camas y colgaba obras de arte. Fue agotador pero estimulante a medida que entraban más trabajos”, cuenta.



Después de cambiar de escuela en su adolescencia para eNacida en un familia trabajadora de, comenzó todo su éxito en los negocios con unos“Fui intimidada en la escuela por sacar buenas notas ypor eso. Lo más fácil hubiera sido creer lo que me decían, que no valía nada, pero mi madre Ali me ayudó a darme cuenta de que no era mi culpa, sino un reflejo de las inseguridades de los matones”, contó Liv aLa emprendedora estudiante usó su dinero ahorrado paraPero si bien fue una buena fuente de ingresos, fue una segunda línea de negocio lo que. Todo ello, gracias a su madre que le sirvió de ayuda e inspiración.Así empezó su nueva trayectoria profesional, pero eso no significa que no haya estado exento de riesgos o que sea dinero fácil., a pesar de tener muy buenas calificaciones. Su madre le apoyó, pero algunos amigos y otros familiares no opinaban los mismo.En 2015 encontró a su primer cliente a través de redes de conexiones en eventos inmobiliarios. Le preocupaba que mi edad fuera un obstáculo, así que, su vida se volvió diferente a la de sus amigos. Ellos salían de fiesta mientras ella trabajaba y hacía sus impuestos. Con el tiempo se separaron.Pero su arduo trabajo valió la pena.En el primer año, la empresa –– ganó 40 mil dólares, suficiente para pagarse un salario a sí misma y seguir invirtiendo en el negocio., y pudo pagarle a su madre en nómina como parte del negocio. Todo continuó creciendo, hasta el punto de tener ahora a 10 empleados y oficinas en varias ciudades del Reino Unido.Aunque su negocio se encuentra en alza, Liv reconoce que no todo es tan sencillo como pareciera. Quizás ella tenga más preocupaciones que cualquier otra persona de su edad, pues ser la jefa también significa que otras personas dependen de ella y de su desempeño.Liv planea aumentar la facturación y convertir su negocio en una franquicia. Mientras que a nivel personal, la joven pretende servir deDe igual forma, desea educar a los padres y a las escuelas para que entiendan que. Quizás una visión menos tradicional pero que ha funcionado para esta millenials, quien a pesar de haber abandonado su escuela no dejó de formarse en lo vinculado a su negocio.