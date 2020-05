Ninel Conde asegura que juez le prohibió ver a su hijo

Escuchar Nota

"Las amenazas del padre de mi hijo, de que si yo me separaba de él me iba a quitar a Emmanuel y que iba a utilizar todas sus influencias políticas y contactos, se están cumpliendo, ya que un ministerio público determinó que yo tengo que estar alejada de mi hijo", dijo.



"Lo que este señor Giovanni manifiesta y lo que me han informado es que sí existe ese documento de que un juez de lo familiar, desconocemos cuál porque como esto muchísimas inconsistencias y cosas hechas de manera arbitraria", señaló.



"Esto es un acto terrible que va por encima de los derechos de mi hijo de poder tener a su mamá, de poder disfrutar de su madre (...) Es hacer un llamado a las autoridades a que se imparta de manera imparcial justicia (...) a todas las mujeres que están en los cargos públicos", dijo.

"Te odio maldita como no te mueres, maldita mujer podrida", "Así como lo lees, te odio, te repudio y soy tu enemigo, eres lo peor en mi vida, eres mala como la peor y conmigo jamás vas a hablar, jamás mitómana", se lee en algunos de los mensajes que presentó Ninel Conde como prueba.



enfrenta una batalla legal y mediática por la custodia de su hijo. La cantante denunció a su ex pareja por violencia de género y no permitirle ver a su hijo de cinco años desde hace poco más de tres meses; sin embargo, la famosa declaró hace unas horas que un juez de lo familiar le prohibió acercarse al pequeño, quien continuará viviendo con su padre.Durante una entrevista para el programa De primera mano,aseguró quede su ex pareja, pues según dijo la actriz queestá detrás de la decisión de las autoridades.Asimismo,mencionó que no ha sido notificada por ningún juzgado familiar de la resolución final, pero que Giovanni Medina y otras personas le han informado de la decisión que tomó el juez.La cantante comentó que la decisión tomada por el juez va en contra de los derechos de su hijo de estar con su madre. Además pidió nuevamente que las autoridades hagan justicia.Cabe mencionar que a principios de mayoacudió aLa actriz contó que fue víctima de violencia psicológica y agresiones físicas, y que siguió a lado deporque éste la amenazaba con quitarle a su hijo. Por ello, la cantante mostró algunos mensajes de texto para demostrar los insultos que le enviaba su ex pareja.Información por Milenio