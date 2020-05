Ninel Conde muestra mensajes de los insultos de su ex Giovanni Medina

Escuchar Nota

"La verdad es que yo vivía en una codependencia y en un encierro emocional en mi mente. Fui víctima de amenazas: que si yo no estaba con él me quitaría a mi hijo, que si intentaba dejarlo o estar con alguien más que nunca sería feliz", aseguró Ninel Conde.



"Te odio maldita como no te mueres, maldita mujer podrida", "Así como lo lees, te odio, te repudio y soy tu enemigo, eres lo peor en mi vida, eres mala como la peor y conmigo jamás vas a hablar, jamás mitómana", se lee en algunos de los mensajes que presentó Ninel Conde como evidencia de las agresiones verbales de Giovanni Medina.



"Atentaba y levantaba falsos en contra de la gente que me contrataba. Era lucha contra eso para poder tener trabajo y darle de comer a mi hijo. Siempre eso sucedía. (El dinero) Lo aportaba yo, pero pateaba la mano que le daba de comer", dijo Ninel Conde.

.- Hace varias semanas,demandó apor violencia de género y no dejarla ver a su hijodesde hace casi un mes. Ante los ataques de su ex pareja, la cantante mencionó que ha recibido amenazas por parte del empresario y mostró los supuestos mensajes de los insultos deDurante una entrevista De primera mano,contó que fue víctima de violencia psicológica y agresiones físicas, y que siguió a lado deporque éste la amenazaba con quitarle a su hijo.Asimismo, la intérprete de "Te pesará" mencionó que perdonó en varias ocasiones aporque creía que la situación iba a cambiar. Además,mostró algunos mensajes de texto para demostrar los insultos que le enviaba su ex pareja.La cantante y actriz mencionó que soportó la violencia porque quería darle una familia a su hijo, pero afirmó quele arrebató al menor de edad y engañó a las autoridades.Información por Milenio