Ninel envía mensaje a familia de Kobe Bryant y la destrozan

Escuchar Nota

Ninel Conde es una de las actrices másy controversiales, mucho de esto tiene que ver con algunas de lasque hace al respecto y esta vez no fue la excepción.Durante las primeras horas del día de ayer, el mundo del espectáculo y el deporte se lamentó del trágico accidente en helicóptero que le arrebató la vida a Kobe Bryant y a cuatro personas más que iban a bordo del helicóptero, entre ellos su hija 'Gigi' Bryant, de 13 años.La respuesta inmediata de varias celebridades, deportistas y amigos cercanos a la familia fue mandar sus más tristes y solidariasa Vanessa Bryant, viuda del jugador de baloncesto y madre de Gigi.Sin embargo, hubo una condolencia que causó muchísima molestia en los, ya que lo vieron como una forma de lucrar y obtener followers a través de la desgracia. Dicha condolencia estuvo a manos de Ninel Conde, quien aparentemente no tiene ningún vinculo con el exjugador de la NBA, ni con la familia de Kobe.#Mamba (la escuela que fundó Kobe Bryant) fue el hashtag con el que Ninel iniciaba su mensaje en su cuenta de Instagram:‘Dolorosa notica este domingo, la vida es tan frágil. Solo Dios conoce nuestros días y cuando nos vamos. Lamento mucho elde #KobeBryant y lamento mucho la dolorosade # VanessaBryant’, decía el mensaje de Ninel Conde a la familia en donde publicaba una doto de Kobe y Gigi juntos.Esto no fue bien tomado por los instagramers pues inmediatamente la calificaron de frívola y de querer sacar un beneficio personal del dolor.‘No se lucra con el dolor de una familia’, ‘Ni siquiera lo conocías Ninel, qué falta de respeto querer followers con el dolor de otros’, ‘Eres tan despreciable que usas etiquetas para que tu publicación obtenga más likes, eres despreciable’, fueron algunos de los mensajes que recibió Ninel tras la, la cual decidió eliminar de su cuenta para no generar más polémica.Con información de Excélsior