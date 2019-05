Ninguna candidatura en Argelia para las presidenciales

El Consejo Constitucional de Argelia no recibió "ninguna candidatura" para las elecciones presidenciales del 4 de julio, afirmó este domingo la radio nacional, lo que hace entrever un aplazamiento de los comicios.Según la radio estatal, el Consejo Constitucional debe "pronunciarse" sobre esta "situación inédita" durante una "reunión" este mismo domingo. No dio más detalles ni mencionó la fuente de su información.El plazo para la presentación de candidaturas venció el sábado a medianoche.La web de información TSA señala que ningún candidato logró reunir el número de firmas necesarias.Pero otros medios, como los diarios El Watan (independiente) y El Mudjahid (gubernamental) mencionan una candidatura, la del militar retirado Benzahia Lajdar, un exmilitante del gobernante Frente de Liberación Nacional (FLN).El Consejo Constitucional no ha respondido por el momento a la solicitud de comentarios de la AFP.Argelia está sacudida desde el 22 de febrero por manifestaciones masivas desencadenadas por la voluntad del presidente Abdelaziz Buteflika de presentarse a un quinto mandato.Buteflika dimitió el 2 de abril bajo la presión de la calle y del ejército, pero los manifestantes continúan movilizados y piden la salida del conjunto del "sistema" en el poder durante las dos décadas de jefatura de Estado de Buteflika. Rechazan la celebración de unas elecciones presidenciales hasta que no se satisfaga esta reivindicación.Antes de cualquier votación, exigen estructuras de transición capaces de garantizar unas elecciones libres y justas.Según la agencia oficial APS, 77 dosieres de candidatura fueron retirados en el ministerio del Interior con miras a estas elecciones.La recogida de firmas se vio dificultada por el rechazo de la población y la negativa de más de 400 alcaldes a supervisar las elecciones.Además, dos de los partidos que anunciaron su intención de presentarse se retiraron de la contienda.Ninguna figura política anunció públicamente su candidatura y ninguno de los grandes partidos, ni en el poder ni en la oposición, designó a un candidato.El presidente interino Abdelkader Bensalah, en el cargo desde el 9 de abril, ha dicho que quiere respetar los plazos constitucionales que señalan que hay que elegir a un nuevo jefe de Estado en los 90 días siguientes al comienzo de la interinidad.