Niño amenaza al ratón de los dientes en un video viral

Un niño se ha vuelto protagonista de unen redes sociales al grabar un fuerte mensaje nada más ni nada menos ni nada más que al mismísimo ratón de los dientes.En el video que le ha dado la vuelta a las redes sociales hasta hacerse viral, el pequeñito de unos 8 años de edad y de nacionalidad argentina le habla en un tono muy seriodebido a la miserable cantidad de dinero que este le dejó al pequeño a cambio de uno de sus dientes.Demostrando un muy buen sentido del humor, el niño continúa con el video viral diciendo “después de esto estoy seguro de que mi papá me va a castigar hasta que cumpla 18, pero a vos no te van a quedar más ganas de estafar a nadie”, asevera enojada contra el ratón Pérez.El niño reclama al ratón de los dientes que le dejó bajo la almohada “un diente perfecto, blanco, sin una sola caries”, y dice que para sacárselo necesito estamparse a cara contra una columna. Aquí es donde la cosa se pone seria.Al final, menciona que si quiere ir al cine necesitaría sacarse dos dientes más. “Cotizame de nuevo el diente, o si no el que se va a quedar sin dientes vas a ser vos”, dice el pequeño cerrando un magnífico video viral.