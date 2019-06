Niño de 10 años balea a su madre en Durango

La madrugada de este lunes, un niño de 10 años disparó contra su madre en una vivienda del Fraccionamiento Jardines de Durango en la capital del estado, lesionando gravemente a la mujer.“Sucede un problema dentro del seno de una familia, en donde resulta herida la mamá de un menor; el menor participa en esta situación, comentar que la unidad que tenemos asignada al Fraccionamiento Jardines de Durango es la que atiende de manera inmediata esta respuesta, claro que en coordinación con las demás corporaciones”, explicó Oscar Galván, director de Seguridad Pública del municipio de Victoria de Durango.Los familiares dijeron a las autoridades que el niño padece una enfermedad mental.“Los propios especialistas en la materia serán quienes definirán si efectivamente tiene alguna enfermedad el niño, nosotros de manera inicial podemos decir lo que han manifestado sus propios padres que el niño sufre de alguna enfermedad, pero serán los propios legistas los que se encarguen de definir la situación”, afirmó el funcionario.Vecinos, quienes escucharon las detonaciones, se muestran alarmados por el incremento de violencia al interior de los hogares.“Lo que me despertó y yo me fui para adentro porque tiene uno miedo de que le pase algo”, comentó uno de los vecinos del fraccionamiento.Las autoridades aseguran que iniciarán un programa que busque disminuir las agresiones entre familiares.“Es un suceso que no es muy común, se da por ahí por alguna situación, nosotros estaremos al pendiente de trabajar de manera muy coordinada, estaremos a punto de iniciar un programa yo creo que la próxima semana en coordinación con la zona militar y en coordinación con las demás corporaciones para hacer una campaña para evitar este tipo de situaciones que no deben prevalecer en el hogar”, dijo Oscar Galván.El menor agresor se encuentra bajo el resguardo de la Fiscalía de Durango, mientras la mujer se debate entre la vida y la muerte después de haber sido gravemente lesionada en sus intestinos.