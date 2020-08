Niño de 13 años apuñala a su papá porque le quitó el celular; aseguró que escuchaba voces

Escuchar Nota

Autoridades de Españacelular.El hecho ocurrió el pasado domingo en la comunidad de Palma de Mallorca. Después de que le quitaron celular,El niño. Debido a ello, el menor ha sido trasladado a los servicios psiquiátricos del hospital de Son Espases.Tras la agresión,. El hombre recibió heridas en un brazo y el hombro, las cuales no eran de gravedad.Debido a que el agresor es menores de edad,, ya que no tiene responsabilizad penal. Por su parte, su progenitor descartó denunciar a su hijo por las lesiones., ya que el cuchillo no lesionó ninguna zona vital. La Policía Nacional ya comenzó una investigación sobre este hecho.Información por Radio Fórmula