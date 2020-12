Niño de 6 años gasta más de 300 mil pesos de la tarjeta de su mamá en videojuego de Sonic

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Una mujer vio cargos por 16 mil dólares (casi 323 mil pesos al cambio actual) y alertó sobre fraude a su banco y a Apple; sin embargo, su hijo de 6 años era el responsable de los cargos al Sonic Forces en su iPad.



Sonic Forces es un título multiplataforma donde Sonic The Hedgehog forma parte de una resistencia contra Eggman y sus malvados planes.



El juego contó con una gran campaña de publicidad donde insistían en decirte que tú serías quien ayude a Sonic en esta ocasión, y lo harías con un avatar personalizable.



Como todos los juegos de este tipo, su descarga es gratuita y, aunque con algo de publicidad, puedes disfrutar del juego sin gastar un sólo peso, a cambio de horas y horas de jugar para conseguir mejoras y más personajes.



Sin embargo, también existe el camino fácil: invertir un poquito de la tarjeta para darte un impulso y superar a todos tus amigos.



Esto, sin embargo, lo llevó al extremo el pequeño George, quien invirtió en anillos rojos y de oro (1.99 y hasta 99.99 dólares por compra; hasta 2 mil pesos en una sola exhibición, intercambiables por personajes y mejoras dentro del juegos).



El 9 de julio, la estadunidense había pedido a su banco, Chase, que revisaran una situación donde hubo cargos hasta por 2 mil 500 dólares en su tarjeta de crédito, pero fue difícil rastrear el origen ya que los cargos fueron por medio de PayPal.



Ese mes, su factura fue de 16 mil 293.10 dólares (329 mil pesos aproximadamente), según New York Post, medio estadunidense.



Fue así como se comunicó con Apple, donde pudo ver un listado e identificó la situación al ver el ícono de Sonic en el historial, sin embargo, no le realizaron reembolso alguno al no haber llamado en los 60 días posteriores a los cargos.