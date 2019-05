Niño de 6 años lesiona a su tío de un balazo

Un menor de 6 años de edad, hirió con arma de fuego a su tío, un adulto de 38 años de edad, en hechos que accidentalmente se registraron por la mañana en el rancho La Unión, municipio de Ocampo, lesionado que ingresó ayer por la tarde a una clínica particular de esta localidad, ubicada por la calle Presidente Juárez, frente a la escuela primeria Miguel Hidalgo y Costilla, donde reportan al baleado fuera de peligro.El Ministerio Público, licenciado Ricardo Murga, informó que se tomó conocimiento de una persona lesionada en consultorios médicos especializados de Múzquiz y al tomar conocimiento de los hechos, los oficiales de la FGJE, se entrevistaron con la esposa del lesionado, señora Yuridia Lizbeth Rodríguez Villarreal, de 17 años de edad, con domicilio en ejido La Unión, del municipio de Ocampo.Dijo que el lesionado responde al nombre de Ricardo Robles Márquez, de 38 años de edad, con mismo domicilio, señalando que los hechos se registraron en predio Jaboncillos Chicos, al que pertenece este ejido.La menor de edad, dijo que su esposo, se encontraba en el predio arriba mencionado y también su sobrino Jesús Israel Rodríguez Villarreal, de 6 años de edad, quien tomó el arma calibre 22, tipo revólver sin permiso y no se dio cuenta que estaba cargada y la accionó por accidente y estaba a unos metros su tío Ricardo, al que lesionó con el proyectil disparado, en la parte derecha del rostro y por esta razón lo trasladaron a Múzquiz, para que recibiera atención médica, pero que todo fue un accidente.El médico que atendió al lesionado, fue el doctor Carlos Aguirre Espinoza, quien diagnosticó, herida en sedal, mejilla derecha, producida por proyectil de arma de fuego, con orificio de entrada a nivel de esternón, sin orificio de salida, localización de la ojiva en surco submamario izquierdo y que no son heridas que ponen en riesgo la vida.