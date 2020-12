Niño de cuatro años salva a su madre embarazada de morir por un derrame cerebral gracias a WhatsApp

Escuchar Nota

Valencia.- Los niños y niñas del siglo XXI nacen con un móvil bajo el brazo. Su dominio de las nuevas tecnologías fascina, a la vez que asusta por su prematuridad. Sin embargo, en este caso, dichas habilidades evitaron un desenlace que podía haber sido fatal.



Los hechos ocurrieron el domingo 13 de diciembre en una vivienda del barrio marítimo de Valencia. Allí, una mujer embarazada se desvaneció sobre la una de la tarde. No tuvo tiempo para descolgar el teléfono en búsqueda de ayuda. En el domicilio, solo se encontraba con su hijo de cuatro años. Al ver a su madre inconsciente en el suelo, intentó dar la voz de alarma.



Trató de alertar a una profesora de su colegio. El pequeño logró mandar un par de letras sueltas y sin sentido, por lo que la maestra pensó que estaba jugando con el móvil de su madre.



El niño siguió intentándolo durante casi ocho horas hasta que consiguió enviar varios audios a un familiar a través de WhatsApp.



Al recibir los mensajes de auxilio, los familiares del pequeño alertaron al 112. Una patrulla de la Policía Nacional fue la primera en llegar al domicilio, pero no pudieron entrar al estar la puerta cerrada con llave.



Al poco llegaron los bomberos, quienes, tras intentar acceder a la vivienda por el balcón, tuvieron que forzar la puerta principal. En el interior se encontraba la mujer desmayada junto al niño.



Rápidamente, los sanitarios del SAMU estabilizaron a la mujer y la trasladaron al Hospital Clínico de Valencia. En el centro sanitario, ha tenido que ser intervenida de un accidente cerebrovascular.



La mujer continúa ingresada en estado muy grave. No obstante, podría haber perdido la vida en su domicilio, si su hijo no hubiera utilizado su teléfono móvil.



A pesar de todo, el director general de Emergencias Sanitarias de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta las Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, destaca a la Agencia Efe la importancia de que los menores conozcan números fáciles de memorizar para actuar en casos similares. Suárez indica la importancia de aprender el 112, el número de emergencias.