Niño de dos años muere en un incendio al intentar rescatar a su perro

Ciudad de México.- Un niño de casi dos años de edad murió el pasado fin de semana tras intentar rescatar a su perrito durante un incendio en su casa en Gentry, Arkansas (Estados Unidos).



De acuerdo a lo señalado por el medio local WTVR.com, la casa de la familia Sharp se vio envuelta por el fuego el sábado recién pasado. El matrimonio y el pequeño Loki, de 23 meses, lograron salir a tiempo de la casa, sin embargo la mascota del clan no pudo salvarse.



Entre la desesperación y el trabajo de bomberos, los padres no se dieron cuenta que el pequeño entró rápidamente a la casa para buscar a su perrito. No fue hasta que se terminó de extinguir el incendio que encontraron los cuerpos de Loki y el perrito, ambos abrazados.



Según detalló el jefe de bomberos de Gentry, Vester Cripps a este mismo medio, el animalito estaba sobre el cuerpo del pequeño como demostrando que quiso protegerlo de las llamas.



Después de la tragedia el padre del niño, Kurtis Sharp, utilizó su cuenta de Facebook para expresar su dolor por la pérdida de su hijo. "Vuela alto mi pequeño niño. Eres extremadamente extrañado y amado. Conocemos tu casa y nos mata que te vayas tan pronto de nuestro hogar. Mami y papi, todos tus hermanos y tu familia te queremos mucho", escribió.







Kurt además informó que su velatorio será el viernes en Siloam Springs, Arkansas y su funeral al día siguiente. En este mismo contexto, pidió a quienes asistan a ambas ceremonias, que vayan vestidos con los colores favoritos de Loki, de rojo, blanco y negro.



Por otro lado, los amigos y familiares del matrimonio lanzaron una campaña para recaudar fondos y así cubrir los gastos del funeral del menor y una nueva vivienda para la familia, que perdió todo en el incendio que, según fuentes policiales, se habría generado por un circuito sobrecargado.







