Niño es atacado por su propio perro en Saltillo

Saltillo, Coah.- A través de redes sociales se dio a conocer el caso de un pequeño que resultará herido tras la mordedura de un perro. El hecho lo confirmo su padre Iván Escamilla, quien en su perfil de Facebook agradeció la preocupación de sus amistades por la salud de su hijo.



Al arribar a la clínica del Magisterio en donde se le dio atención inmediata al menor se le había informado a la familia que posiblemente necesitará una cirugía en el rostro, pues la mordedura del can estaba cercana a uno de los ojos, motivo por el que se espero a tener un diagnóstico más certero.



Así mismo al buscar la declaración del padre, este prefirió abstenerse, sin embargo dio a conocer que el perro que atacó a su hijo es su mascota, motivo por el que no se procedería de ninguna forma contra el can.



En información más reciente, a través del mismo medio de difusión Iván, agrego un vídeo en donde se ve al menor agradecer a todos por estar al pendiente de su salud, así mismo en la descripción aseguró que su hijo estaba fuera de riesgo y que por fortuna solo necesito de algunas puntadas para cerrar las heridas que serán atendidas por su familia, desde su casa.