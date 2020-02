Niño escapa de guardería en moto de juguete en EU

Escuchar Nota

Ohio, Estados Unidos.- Un niño de dos años escapó de su guardería en una moto de juguete y deambuló por las calles ante las bajas temperaturas registradas en Ohio esta semana, informaron las autoridades.



El lunes, policías de Sandusky, Ohio fueron alertados sobre un niño desatendido que se encontraba en las frías calles y que usaba tan solo una camiseta, un pantalón y calcetines.



Los oficiales indicaron que el pequeño estaba desorientado y parte de su ropa estaba mojada, además de que debido a su edad no fue capaz de decirles de dónde venía.



La Policía comenzó a registrar el vecindario y se topó con una guardería en una residencia, lugar de donde había salido el menor en su juguete.



Se reportó que se suponía que la dueña de la guardería debía cuidar al pequeño y a otros seis niños.



El oficial David West expuso que aconsejó a la dueña de la guardería colocar alarmas en las puertas si está cuidando a más de un menor, para que eso le advierta la posible salida de alguno de los pequeños.



Los policías afirmaron que la puerta de la entrada de la guardería tiene un cerrojo, pero que está fácil de acceder para un menor.



Servicios Infantiles del condado de Erie fueron contactados y la dueña del negocio, quien no ha sido identificada, se declaró no culpable de un delito de poner en peligro a un menor. Si es hallada culpable podría enfrentar hasta un año de prisión.



Con información de Línea Directa