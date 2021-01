Niño está grave tras chocar en bicicleta contra un vehículo estacionado en Nogales

Escuchar Nota

Un menor, que circulaba a exceso de velocidad en una bicicleta que no tenía frenos, chocó contra un vehículo estacionado y resultó con múltiples lesiones de gravedad que ponen en peligro la vida.Se trata de un niño de 12 años de edad, quien fue ingresado al área de urgencias delpara ser atendido de varias lesiones graves que tardan más de 15 días en sanar.Fue a las 21:14 horas del jueves cuando alertaron al C5 que en la calle Puestas del Sol, de la colonia del mismo nombre, se había presentado un choque entre una bicicleta y un vehículo pick up sin movimiento.Federico “N.”, de 38 años, conductor del pick up Chevrolet, Silverado, modelo 2005 y con placas de, informó que estaba parado cuando observó que se aproximaba el menor a gran velocidad.El niño chocó de frente contra el vehículo y posteriormente salió proyectado hacia la calle donde quedó mal herido, siendo auxiliado por socorristas de la Cruz Roja, quienes lo llevaron al hospital antes mencionado.Testigos de los hechos también informaron a los agentes deque fue el exceso de velocidad, la falta de precaución y conducir sin frenos la bicicleta lo que provocó que el menor chocara contra el pick up.Con información de El Imparcial