Niño hace la tarea junto a un poste y se viraliza

Víctor Martín Angulo Córdoba tiene 12 años y hace su tarea bajo la luz de un poste, en plena noche y sentado en una banqueta. En su casa no cuenta con energía eléctrica debido a la crisis económica que enfrenta su familia.El residente de Perú ha sido captado en varias ocasiones por sus vecinos, pero la última vez fue filmado y subido a las redes sociales, donde se viralizó rápidamente convirtiéndose en una ejemplo a seguir para miles de usuarios que le aplaudieron su constancia. Ahora su imagen ha dado la vuelta alrededor del mundo.A su mamá no le alcanza el dinero para pagar la luzSegún informan medios locales, la madre del menor de edad explicó que su sueldo no le alcanza para cubrir el gasto de la luz y por eso prefirió liquidar primero el gas y la despensa del mes. También le pidió a Victor que hiciera un esfuerzo por salir a la calle a terminar sus deberes de la escuela.La mujer también contó que su hijo es muy estudioso y dedicado, una persona que ha logrado sobreponerse a las dificultades de dinero, por muy complicadas que sean. Víctor además quiere ser policía en un futuro para combatir así la corrupción de su país.Víctor se volvió famoso y ya hasta le pagaros sus útilesEl niño se volvió tan famoso que tras la divulgación sus fotografías, el alcalde de Moche, ciudad peruana, lo visitó con el objetivo de proporcionarle diversos útiles escolares, y anunciarle el compromiso de pagar la luz de su hogar para que no tenga que volver a realizar pendientes en la banqueta.Esta historia recuerda al caso de Elenita, una mujer que según relatos de internautas, acompaña a una vendedora de dulces en las escaleras del Sears WTC, ubicado sobre Insurgentes, Ciudad de México, y le da clases a su hijo, a quien también le lleva monografías, cuadernos, libros y mucho material didáctico para ayudarlo con su tarea.