Niño le compra tacos a un abuelito; rompe en llanto al verlo comer

Un niño enterneció las redes sociales con una acción de mucho amor, le compró tacos a unque vendía paletas, al verlo comer el pequeño se soltó en llanto, pero eso no fue lo único que hizo por el señor.Por medio de redes sociales la madre del niño contó que estaban cenando cuando llegó el viejito vendiendo sus dulces, desde que llegó al lugar el pequeño de nombre Adalid, se paró de la mesa y le regalo, el señor le daba unas paletas y le contesto "quédeselas y vendalas".Cuando Adalid volvió a su ligar su mamá lo vio inquieto y no paraba de ver al señor,Aladid volvió a sentarse pero con lagrimas en los ojos le pidió a su mamá que le comprara unos tacos al señor."De nuevo se para y me dice que le va a dar otros $29 pesos que traía yy me dice -mamá podemos comprarle unos tacos y un refresco por que mira tiene mucha hambre-"se dirige a él y "le pregunta de qué los quiere, se los pide al mesero y estaba muy al pendiente de que se los llevaran rápido".Aladid comenzó a llorar y su madre le pregunta que tiene a lo que el pequeño le da una respuesta muy hermosa.Es que mira mamá está cenando tan a gusto."De verdad que yo no sé quien le dio la vida a quien, a veces como mamá me pregunto si estoy haciendo bien mi trabajo como tal y dudo día a día si lo hago bien, pero acciones cómo estás me dan respuestas a todas mis dudas".