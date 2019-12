Niño le pide a Santa ‘un papá muy, muy bueno’

En lugar de sus dos dientes frontales, todo lo queque pidió en una carta desgarradora a Santa.El niño ha estado viviendo en un refugio decon su madre desde elcon otros 73 niños y 46 adultos. Su madre encontró su lista de deseos de Navidad en su mochila., publicó la carta de Blake a Kris Kringle en Facebook: "Querido Santa, tuvimos que salir de nuestra casa. Papá estaba enojado. Teníamos que hacer todos los quehaceres. Papá consiguió todo lo que quería.donde no debemos tener miedo ".: "¿Vas a venir esta Navidad? No tenemos ninguna de nuestras cosas aquí ", y solicitó libros de capítulos, un diccionario, una brújula y un reloj.Luego agregó: “"Teníamos permiso de Blake y su madre para publicar la carta, pero obviamente no tenían idea de cuánta atención recibiría",de SafeHaven. "La carta de Blake pinta una imagen tan genial de cómo es la vida en un refugio para un niño durante las vacaciones. Es uno de los tantos niños que experimentan esas mismas emociones en estas fiestas ".La madre, que solicitó mantener su nombre en privado, está abrumada con todo el apoyo."A veces, todos nuestros clientes quieren", dice Thompson.Entre los cientos de comentarios eny su madre durante las vacaciones. Otros querían dar regalos. Otros ofrecieron paz, amor y comprensión:este año que nunca".Para las 119 mujeres y niños que se hospedan en el refugio del área deuna "tienda de juguetes" creada a partir de 10,mil donaciones locales para que las mamás compren. Y, han creado una "Lista de deseos" de Amazon para los muchos fanáticos de Blake que quieren ayudar al refugio."La cantidad de apoyo monetario y en especie que hemos recibido es sinceramente irreal", dice Thompson, y agrega que la lista de deseos de Amazon debe actualizarse constantemente.Es posible que todo este buen ánimo no le dé asea más feliz."Para una simple carta a Santa de un niño de 7 años para empoderar a tantas personas de diferentes maneras es realmente increíble", dice Thompson. "La violencia doméstica es tan silenciosa en nuestra sociedad hoy en día, y si su carta faculta a alguien para compartir su historia o pedir ayuda, entonces estamos mejor que antes".