Niño pone en adopción a su perrito para que su papá no lo maltrate

Escuchar Nota

Ciudad de México.- A través de Facebook se viralizó la historia de un niño en Michoacán quien entregó a su mascota a un refugio de animales para evitar que su papá maltrate o venda al animal.



En la carta que el menor dejo al lado de su perro se lee "Me llamo Andrés y tengo 12 años, entre mi mami y yo decidimos dejarlo en manos de ustedes a escondidas de mi papá porque pensaba venderlo, pero lo maltrata y patea".



La protectora de animales que dio a conocer la historia agregó que el animal será llevado al veterinario para curar las lesiones que presenta para luego buscarle un hogar responsable.



Andrés terminó su carta escribiendo "le dejé un peluche para que no me olvide".









Con información de ADN40