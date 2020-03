Niño queda atrapado 16 horas con el cadáver de su madre, fallecida por coronavirus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Una mujer que trabajaba en un hospital local en Georgia, Estados Unidos, falleció en su casa debido a la nueva cepa de coronavirus.



Sin embargo, su hijo, de cuatro años de edad, quedó atrapado en el hogar con su madre, hasta que las autoridades se presentaron cerca de 16 horas después de la muerte de la mujer, cuando apareció personal de bienestar social.



La fallecida, de 42 años y quien trabajaba como técnica en mamografías en un hospital, no contaba con enfermedades previas y se desconoce por cuánto tiempo presentó síntomas de COVID-19, reportó el Forense del condado de Coweta, Richard Hawk.



El hospital Piedmont, donde trabajaba la mujer, expresó sus condolencias y afirmaron que la causa del fallecimiento aún no es concluyente. Agregaron que ya contactaron a las personas que pudieron tener contacto con ella para realizarles las respectivas pruebas.



Las autoridades no han revelaron la identidad de la víctima. El condado de Coweta ha confirmado 10 casos de personas con SARS-CoV-2, en tanto que hay mil 26 casos en Georgia y más de 53 mil en la unión americana.



Con información de The Sun.