Niño sufre quemaduras al incendiarse el ataúd de su abuelo

Un niño de 10 años sufrió terribles quemaduras luego de un incendio en la casa de sus padres cuando realizaban el velorio de su abuelo.Los hechos ocurrieron en Yuskivtsi, Ucrania, luego de que vecinos del fallecido llegaran al velorio para darle un último adiós.Según Daily Mail , los conocidos del difunto prendieron velas y las pusieron sobre el ataúd, sin embargo cuando dejaron la vivienda no se dieron tiempo para apagarlas.Esto provocó que el féretro se incendiara, y el fuego llegó hasta una habitación contigua en la que dormía Ruslan Pyrch.“Me ardía la cara y la cubrí con mis manos. Me tiré al suelo y me metí debajo de la cama. No entendía lo que estaba pasando”, señaló el menor.Tamara, la abuela del niño que se encontraba en el patio, vio que salía humo de la casa e ingresó para tratar de rescatar a su nieto, pero era imposible porque las llamas cubrían la puerta de la pieza.Finalmente rodeó la vivienda, rompió la ventana de la habitación y logró sacar al pequeño.Tras ello, llevaron a Ruslan hasta el hospital más cercano, los médicos lograron estabilizarlo y ahora se recupera de las graves quemaduras en gran parte del cuerpo, la cabeza y las extremidades.Yury Pyrch, el padre del niño, aseguró que todo fue un terrible accidente causado por las velas que dejaron los vecinos, sin embargo la policía inició una investigación y “podría ser multado por no garantizar la seguridad” de su hijo.