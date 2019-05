¡Niños, a leer! poesía juguetona

Luis Eduardo García le escribe poemas a su hija desde hace varios años. El jalisciense considera que las metáforas, las comparaciones y los juegos verbales son muy divertidos para los pequeños lectores. Y, contrario a lo que muchos piensan, lo niños disfrutan la poesía.“Muchos le dan a la poesía un aire solemne y muy serio, pero la poesía también puede llegar a ser muy extraña y juguetona”, señala en entrevista con Zócalo.Con el libro Una Extraña Seta en el Jardín (Fondo de Cultura Económica, 2018), García obtuvo el Premio Hispanoamericano de poesía para Niños 2017. El libro, que cuenta con las ilustraciones de Adolfo Serra, se presentará hoy en la Feria Internacional del Libro Coahuila.“Siempre le escribo poemas a mi hija el día de su cumpleaños. Ya tengo mucho tiempo escribiendo poemas para niños porque quería compartir la poesía con mi hija, mostrarle un poco qué hago cuando me pongo a escribir”, señala el autor.“Hay poemas que son muy parecidos a las canciones infantiles, también me gusta escribir textos a caballo entre la prosa y el verso. Ahora escribí sobre la naturaleza, sobre insectos como las polillas o las cucarachas”, apunta.De hecho, en uno de los poemas de Una Extraña Seta en el Jardín aparece un bicho que, con cautela, se mueve entre el oído y el cerebro de una persona. El lector también puede toparse con piojos enamorados, sirenas enamoradizas y princesas que no pueden bailar.García considera que su escritura corresponde a lo que está viviendo, tanto en su vida familiar con en los libros que está leyendo. Algunos de sus autores de cabecera son Paul Celan, E.E. Cummings, Anne Carson y María Auxiliadora Álvarez.“La persona que eres en determinado momento es lo que te hace escribir ciertas cosas. La visión del mundo que experimentas es la que te hace que busques tal o cual cosa. No siempre estamos conscientes de ellos, pero ahí están las influencias de lo que vivimos a diario”.Una Extraña Seta en el Jardín tiene textos que divertirán a los preescolares, pero también cuenta con poemas más complejos para niños de entre 8 y 10 años.