Niños con raro síndrome ligado al Covid pueden sufrir mortal ‘tormenta de citoquinas’

Los niños con una afección inflamatoria rara y potencialmente mortal relacionada con el coronavirus, sugiere un nuevo estudio publicado en The American Journal of Emergency Medicine, informa RT En su mayoría,. En abril, en EU surgió una tendencia inquietante:Se trata de una rara condición infantil que ocasiona inflamación de los vasos sanguíneos, incluidas las arterias coronarias, que causa problemas de corazón y hasta paro cardíaco. La enfermedad de Kawasaki es generalmente precedida por fiebre y erupción cutánea.El vínculo era lo suficientemente aparente y loscomo para que desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se emitiera una advertencia para los médicos.Más de 100 niños estadounidenses han sido diagnosticados con esa condición similar a la de Kawasaki junto con el Covid-19, y el fenómeno también ha aparecido en Europa, en particular en el Reino Unido. Los médicos ahora se refieren a esta condición como síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C), y se esfuerzan en averiguar cómo podría causarlo el coronavirus y cómo se debe ser tratada.Los expertos de la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai, EU rque proporciona la primera mirada detallada a la rápida progresión del síndrome relacionado con el Covid-19.Los médicos, una reacción inmunitaria defensiva potencialmente mortal. Según su informe, esa reacción puede volverse mortal, incluso después de que los niños hayan superado el coronavirus.