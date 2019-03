Niños de 7 y 8 años torturaron y mataron a otro de tres

Según informes policiales, dos niños han confesado haber torturado y asesinado a un niño de tres años en un ataque terrorífico.Su cuerpo sin vida fue descubierto ayer cerca de un basurero en Gueteng, Sudáfrica, a solo un kilómetro de su casa.Los menores han confesado el atroz crimen, supuestamente, ataron al niño con una cuerda y lo golpearon con piedras.Los informes indican que también confesaron haberlo arrojado fuera del borde del relleno sanitario.Durante la presunta confesión, la pareja dijo que empujaron al niño de tres años por un tobogán de montaña.Luego, cuando bajaron tras él, vieron que tenía un corte en la cabeza.Ambos niños dijeron que cuando intentaban despertarlo, él no se movía, informa el Daily Mail.El niño fue reportado como desaparecido por su familia después de que no regresó a casa de jugar afuera.Su padre cree que un tercero puede haber estado involucrado en el incidente. Esto se debe a que él no cree que dos niños pequeños hubieran podido mover un cadáver.Le dijo a Times Live : "Entiendo que los niños podrían haber estado jugando y que ocurrió un error, pero que una persona muerta es pesada."No hay manera de que hubieran podido levantarlo y ponerlo dentro de un saco", continuó. "Hay un adulto involucrado de alguna manera".Pero el padre no podía pensar en nadie que quisiera hacerle daño a él o su familia."Mucha gente ni siquiera me conoce en esta área", dijo. "Incluso si hubiera hecho daño a alguien, ¿por qué tuvieron que matar a mi hijo y no a mí?"