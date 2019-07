Niños laguneros van al First Lego

Saltillo, Coah.- El equipo Space Falcons integrado por niñas y niños de Coahuila representará a México en el festival de robótica First Lego League - Asia Pacific Invitational en Sydney, Australia, el cual se llevará a cabo del 4 al 7 de julio de 2019 y reunirá a 40 equipos de 25 países.El conjunto se conforma por estudiantes de la escuela Tec Milenio de La Laguna y forma parte del programa First Lego League impulsado por RobotiX, que tiene el objetivo de hacer pensar a los niños y niñas “fuera de la caja”, que comprendan las problemáticas del mundo.Javier Terrones, Raúl Solorio, Aída Rodríguez, Ilean de la Torre, Elizabeth Álvarez y su coach Priscila Velázquez trabajaron en la construcción de un robot con elementos de Lego que fuera capaz de resolver desafíos; investigaron y desarrollaron un proyecto científico para el desafío de Into Orbit, debido a que esta temporada todas las actividades de First tuvieron como temática la conquista espacial.Los estudiantes calificaron en las regionales de Torreón, el Campeonato Nacional en Monterrey y con la posición número 10, ahora representarán a nuestro país en el evento de Australia.Más de 4 mil 700 niñas y niños de todo el país participaron en los tres programas de First Lego Leagues México, mientras el año pasado fueron solo 900 participantes.