Niños lesionados en ataque en Tabasco están fuera de peligro

Los menores de 10 años y de un mes de edad que resultaron heridos durante el ataque a una camioneta Jeep en el municipio de Comalcalco, en Tabasco, están fuera de peligro, informó su tío, Jorge Lugo.Ayer, un comando disparó a la camioneta en la que viajaban dos mujeres y dos menores; las dos mujeres fallecieron durante el ataque.“Queremos justicia, la verdad. ¿Hasta dónde vamos a llegar, señor gobernador? ¿Qué maten a toda mi familia o que maten a más gente inocente? Mi niña, 15 años; mi hermana, 30. ¿Qué tenemos que hacer para que personas inocentes paguen culpas de otros?”, dijo Jorge Lugo.Añadió que los menores que resultaron heridos durante los hechos están fuera de peligro debido a que las lesiones no son graves.Moraima, su hermana, era maestra en Comalcalco; la familia tiene negocios de transporte, entre ellos, de carga de combustible.Las víctimas fueron enterradas este lunes en el Recinto Memorial de Comalcalco, el sepelio fue realizado a las 15:00 horas en medio de fuertes medidas de seguridad.El gobernador Adán Augusto López Hernández lamentó el ataque y aseguró que mediante un trabajo coordinado entre las tres instancias gobierno que se reforzará la seguridad en Tabasco.Destacó que en lo que va de su administración se han logrado reducir los índices en secuestro y robo con violencia, sin embargo, reconoció que ha aumentado el homicidio culposo, aunque señaló que el 85 por ciento de ellos está relacionado con ilícitos del fuero federal.El mandatario adelantó que, para reforzar el combate a la inseguridad, en los próximos días dotará un parque vehícular para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de 85 patrullas Pick Up, 40 moto patrullas, 18 vehículos tipo Sedan y 20 patrullas tipo Interceptor.López Hernández no quiso especular sobre las líneas de investigación que se siguen en este caso, sin embargo, aseguró que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició las averiguaciones correspondientes y se trabaja en coordinación con autoridades estatales y municipales.Destacó que, además del equipamiento y la capacitación a elementos de la SSPC y de la FGE, en Tabasco se establecerán seis destacamentos de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en el estado.