Niños magos ‘arrestados’ por negarse a regresar con su madre en juicio por custodia

Estados Unidos.- Los Rockett, un dúo de niños mágicos que ganó fama en los reality shows en "America's Got Talent", han sido "arrestados por hacerse desaparecer".



Los niños Kadan y Brooklyn Rockett, que cautivaron a Simon Cowell en las semifinales de "AGT" en 2016, fueron arrestados la semana pasada en Farmerville, Louisiana, por negarse a ir con la policía que intentaba devolvérselos a su madre, informó TMZ.



Un juez de Missouri ordenó la entrega en la acalorada batalla de custodia en curso entre los padres de los hermanos. Kadan, de 15 años, y Brooklyn, de 13, han estado viviendo con su padre en California durante años.



Fuentes policiales locales dijeron al medio que tenían el papeleo que autorizaba la transferencia, que surgió de una orden judicial de 2019 emitida por un juez de Missouri.



En un video de la tensa confrontación alrededor de la mesa de la cocina, los adolescentes afirman que le tienen miedo a su madre, pero un oficial de policía les dice con severidad: “No tienen otra opción, no hay nada de qué discutir. Tienes que ir con nosotros. Vamonos."







Cuando los magos “AGT” se niegan a obedecer, ¡presto! El policía rápidamente comienza a leerles sus derechos.



"Le estoy pidiendo que vaya, o será arrestado". Cuando no responden de inmediato, el oficial tira a Kaden del brazo y lo golpea con las esposas mientras Brooklyn solloza y se seca las lágrimas. Se puede escuchar a su padre decir: "Los amo, chicos".



La mamá y el papá de los Rockett se divorciaron en 2010 y, al parecer, la batalla por la custodia se ha desatado desde entonces. Hubo un incidente similar con los niños y la policía de Missouri en octubre de 2019.



Las fuentes le dijeron a TMZ que Kaden y Brooklyn, que estaban en Louisiana para el funeral de su abuela en el momento del arresto, fueron detenidos en el Centro de Detención de Glen Oaks en Monroe durante la noche.



Actualmente se desconoce el estado de su caso, ya que un juez de la corte de familia selló los registros, pero, según los informes, han vuelto con su familia por ahora.