Niños maltratados quedan en el limbo durante la pandemia en México

“Han llegado mujeres embarazadas, pero no podemos atenderlas por el confinamiento”, se lamenta la Hermana Mariela.

“Hace un año se tardaba ocho días en hacer una declaración del menor, ahora lo hacemos en 8 horas si es un horario diurno”, explicó un funcionario del DIF.

Losde las casas de acogida de México por las medidas estrictas del confinamiento para evitar los contagios dely otros muchos mas son rescatados por las autoridades para ser alojados en las casas de acogidas.Con eldecretado por el gobierno para combatir la pandemia del Covid-19,El drama de los niños maltratados o abandonados es mayor aún en tiempos de pandemia al registrarse además de unMariel Balbuena, directora de la, explicó que continúan las llamadas para confirmar si “recibimos niños, pero debemos cuidar a los que están dentro, por lo tanto no estamos aceptando menores”.El, organización que recibe menores, también tiene sus puertas cerradas para “resguardar a los chicos”, indicó uno de los militares al frente de la institución.Centros de acogida de bebes comotambién están en una situación similar.En México hay alrededor de 900 casas de acogida en todo el país que trabajan para las autoridades y las fiscalías estatales.En 2015, la última fecha de registro, se contabilizaronen dichos sitios.Por el momento, no hay fecha para volver a recibir niños en sus instalaciones. Todas las casas de acogida esperan instrucciones dely los más optimistas hablan de finales de junio.Fuentes del DIF explicaron que buscan “debajo de la tierra un lugar seguro para los niños”.Algunos centros de la red del DIF que acogen niños, como el caso de, acceden a permitir la entrada de menores una vez que han pasado la prueba del coronavirus.Al tener en cuenta las limitaciones impuestas por la pandemia, uno de los principales objetivos se centra en que, en detrimento de las casas de acogida, ya que las directrices del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) apuntan en esa dirección.Cada vez se disminuyen más los tiempos de investigación para decidir si las familias y los menores son aptos para acoger a los niños.Matilde Luna, directora de la, asegura que durante la pandemia se han puesto en marcha una serie de procedimientos mínimos para agilizar la identificación de familias que pueden acoger a los niños abandonados.Se solicita a las familias una declaración jurada de que no tienen antecedentes penales y gozan de buena salud, se realizan pruebas psicológicas virtuales y un seguimiento al niño una vez entregado es entregado a la familia de acogida temporal.La directora de Relaf considera queLa Secretaria de Gobernación admitió que durante el confinamiento la violencia intrafamiliar ha aumentado un 120 por ciento, mientras que llamadas de auxilio al 911 han subido un 40 por ciento.No obstante, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desmintió esos datos y asegurado que muchas de las llamadas son falsas.“No es nuevo en esta Administración negar las fuentes, es la estrategia de la pos verdad”, declaró a Efe Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la, que se queja que el actual Gobierno haya recortado el presupuesto para los DIF en un 24 por ciento.