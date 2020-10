Niños mueren por usar cubrebocas, una peligrosa Fake news en redes

Escuchar Nota

Los niños están muriendo por uso de cubrebocas, ya son tres en Alemania. Dr. Schiffman.

"Mi canal probablemente será censurado hoy o borrado por completo", añade tras realizar estas acusaciones sin pruebas. Y pide por tanto a sus seguidores que sean ellos quienes difundan esos mensajes.



Essobre la que no hay indicios que la relacionen con esa causa.En las últimas semanasHay quien habla de "maltrato infantil" e incluso de "masacre" y quien asegura que se somete a los menores a un "peligro de muerte" para "ganar dinero" con las vacunas e instaurar "una dictadura"., quien ha publicado diferentes vídeos en los que denuncia la muerte de tres menores en una semana por este motivo.En el difundido en España el 1 de octubre, Schiffmann afirma: "Los niños mueren porque llevan cubrebocas para una enfermedad que no existe". Al mismo tiempo, rechaza ser "un teórico de la conspiración" o un "covidiota".El médicopor aplicar unas medidas de cuya ejecución, según argumenta, son "responsables".DATOS: Lo cierto es quey, en el único caso de fallecimiento real, tampoco hay indicios de que se haya debido al uso de la cubrebocas.La Fiscalía y la Policía de las regiones afectadas, cuya credibilidad ya había sido cuestionada con anterioridad.La propagación de estas informaciones falsas empezó con la muerte de una niña de 13 años que se había desplomado en un autobús escolar en el barrio de Büchelberg de la localidad de Wörth am Rhein, en Renania-Palatinado, y falleció en el hospital.La defunción, ocurrida el 7 de septiembre, fue atribuida alor internautas que no citaban ninguna fuente que corroborara esta explicación.Sin embargo,y que había encargado más exámenes médicos forenses.Otro de los casos denunciados hace referencia al supuesto fallecimiento por llevar cubrebocas de una niña de 6 años en la localidad de Schweinfurt, en la región de Baja Franconia, perteneciente al estado federado de Baviera.La Policía de la Baja Franconia negó el 1 de octubre la existencia de esta muerte con un mensaje en Facebook en el que alertaba sobre la difusión de las noticias falsas.Además, la agencia alemana DPA informa de que se han denunciado otras dos muertes sin constancia por parte de las autoridades, una niña en Wiesbaden (Hesse) y un niño en un lugar del que se citan distintas localizaciones que lo ubican en Frisia Oriental o en Frisia Septentrional, regiones que pertenecen a estados federados diferentes.En cuanto al autor del vídeo, se trata del otorrinolaringólogo Bodo Schiffmann, quien, junto al abogado Ralf Ludwig, fue cofundador de Widerstand2020 (Resistencia2020), un partido negacionista de la pandemia que se opone a las medidas adoptadas por el Gobierno alemán y los estados federados para hacer frente a la COVID-19.Hace unos meses,para impulsar otro movimiento negacionista, Wir2020 (Nosotros2020).En su vídeo del pasado día 1, Schiffmann dice conocer "la historia completa" que hay "detrás" de estas muertes, pero no la explica. "Ya la oiréis, de otra forma no os la vais a creer", advierte a su audiencia, antes de quejarse de que sus espectadores le estén "machacando" al pedirle las "fuentes" de estas denuncias.Este vídeo sucede a otro de amplia difusión en redes sociales en el que Schiffmann había denunciado, también sin prueba alguna, la muerte de dos niños por llevar cubrebocas y en el que acusaba al Gobierno alemán de un comportamiento "fascista" por su actuación contra la COVID-19.Las denuncias infundadas sobre estas muertes de niños, surgidas en Alemania y propagadas en otros países, como España, son una muestra más de las falsedades sobre el uso de las cubrebocas que ya han sido desmontadas por expertos, sociedades médicas y autoridades sanitarias en los últimos mesesAsí,(déficit de oxígeno) o intoxicación con CO2.- si se renuevan o se lavan adecuadamente - o pleuresía (inflamación de la pleura, la membrana que recubre los pulmones).