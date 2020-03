Niños no deben quedarse solos

Escuchar Nota

Sabinas, Coah.- La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) en la Región Carbonífera exhorta a los padres de familia a no dejar solos a sus hijos en casa, ni para salir por unos minutos a la tienda, ya que ello constituye un delito, luego de la “cuarentena” que deberán acatar por el riesgo del coronavirus.



Dariel Flores Salgado, subdelegado de Pronnif en esta zona del estado, señaló que se han vuelto comunes los reportes sobre menores encerrados bajo llave sin la presencia de un adulto, y aunque la intención de encerrarlos sea buena, en realidad los exponen a diversos peligros.



“Vemos en la actualidad muchos matrimonios muy jóvenes que creen que dejar a los pequeñitos bajo llave e ir a la tienda de conveniencia de la esquina, es una manera de salvaguardarlos, pero no es así, eso inclusive puede ser hasta un hecho constitutivo de delito, sabemos de la necesidad que tienen también ambos de trabajar, pero los menores son la responsabilidad prioritaria”, expresó.



Lo anterior empeora la situación, luego de que se emitió una alerta y los niños tendrán que pasar un mes en casa para evitar el contagio del virus, a lo que los padres deben buscar el apoyo de un familiar o adulto para realizar las actividades diarias.



“Se exhorta a todos los padres de familia a no dejar a un pequeño encerrado con candado; creen que lo tienen debidamente protegido y salvaguardado, pero puede pasar un accidente dentro de la misma casa y el pequeñito no va a tener manera de salir, lo que resulta más riesgoso que lo que se está viviendo en materia de salud”, culminó Flores Salgado.





A saber



No se debe dejar a los niños solos en la casa.



No dejar salir a los hijos a jugar en la calle o parques.