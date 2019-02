Niños no tienen qué comer en casa

Alrededor de 350 niños en Saltillo no tienen bocado alguno que comer en sus hogares, quienes se alimentan cada día en los cuatro comedores de los polígonos de más alto índice delictivo, con fin de prevenir las afectaciones en su salud, desempeño escolar, social, físico y mental, así como la posibilidad de delinquir los próximos años como una salida a la pobreza en que viven.Estos pequeños de entre cero y cinco años, previamente registrados por el DIF Coahuila, acuden a los comedores acompañados de sus hermanitos más grandes, a quienes también se les ofrece “un taco”, aseguran las cocineras, pues aunque no están en el programa es imposible negarles cuando también tienen hambre, aunque no alcance el presupuesto, dijeron.Las mujeres cocinan en grandes cantidades de manera voluntaria los alimentos que el Gobierno del Estado reparte en estos centros comunitarios operados por la Secretaría de Prevención Social para la Violencia y la Delincuencia de Coahuila.“Son niños en un alto grado de vulnerabilidad que viven con sus abuelos o padres desempleados, pero como no es un programa permanente, los padres también son canalizados para que puedan acceder a un empleo formal”, comentó Luisa Ivonne Gallegos Martínez, titular de la dependencia.Además señaló que pese a tener un mayor número de niños y adolescentes sin alimento en su casa, el presupuesto se limita a niños en ese rango de edad.“Los niños no sólo reciben un desayuno o comida nutritiva, según sean las necesidades del polígono, sino que también tienen una convivencia de armonía en ese momento del día con el resto de los niños, donde también aprenden valores”, agregó Gallegos Martínez.