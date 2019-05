Niños propinan golpiza a mujer en parque de Canadá

Recientemente un grupo de niños atacó a Bonnie Halcrow, una mujer de 33 años, en un parque de Saskatoon, Canadá, luego de que ella los reprendiera por agredir físicamente a un hombre de la tercera edad.“Todo lo que podía pensar era, espero que mis hijas estén bien. Pude haber corrido, pero no quería que mis hijas se quedaran ahí. La niña mayor estaba gritando y llorando y estaba tan asustada por su madre, que no derramé ni una lágrima porque quería ser fuerte por ellas”, relató Halcrow.Asimismo, la mujer relató en una entrevista para la cadena CTV News cómo comenzó la agresión, por la cual llegó a temer por la vida de su hijas; una bebé y una niña de 10 años, mientras cinco niños la pateaban y golpeaban.Ella reprendió a un grupo de niños que estaban acosando a un hombre de la tercera edad que empujaba un refrigerador en un carrito por el parque de Canadá.“Siguieron lanzando palos y piedras al hombre y les dije a esos niños que dejaran de hacer eso, les dije que no estaba de acuerdo con eso”, relató la mujer.Halcrow señaló que los niños atacaron a otra mujer que también estaba en el lugar; era la primera ocasión que ella y su hija acudían al parque y nunca antes habían visto a sus atacantes.