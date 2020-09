Niños pueden tener anticuerpos del coronavirus y el virus a la vez, según estudio

Escuchar Nota

"La conclusión es que no podemos bajar la guardia solo porque un niño tenga anticuerpos o ya no muestre síntomas", destacó Bahar, quien hizo hincapié en que "el papel continuo de la buena higiene y el distanciamiento social sigue siendo fundamental".

, según una investigación cuya próxima fase será probar si el virus que está presente junto con los anticuerpos puede ser transmitido a otras personas, señala un estudio que publica Journal of Pedriatrics.El Hospital Nacional Infantil de Estados Unidos firma esta investigación centrada en saber, la cual indica que "el virus y los anticuerpos pueden coexistir en pacientes jóvenes".De los 215 pacientes del estudio, 33 se sometieron a pruebas tanto para el virus como para los anticuerpos durante el curso de la enfermedad y, de estos últimos, nueve mostraron la presencia de anticuerpos en la sangre, mientras que más tarde dieron positivo para el virus, explica el hospital en un comunicado.La autora principal de la investigación,, indicó que "con la mayoría de los virus, cuando empiezas a detectar anticuerpos, ya no detectas el virus. Pero con el Covid-19, estamos viendo ambas cosas", lo que significa queBahar dijo, que la próxima fase de la investigación será probar si el virus que está presente junto con los anticuerpos puede ser transmitido a otras personas, agrega la nota.También se desconoce -indicó- si los anticuerpos se correlacionan con la inmunidad, cuánto tiempo duran los anticuerpos y la protección potencial contra la reinfección.El estudio también evaluó el momento de la eliminación del virus y la respuesta inmunológica y vio que el tiempo medio entre la positividad viral y la negatividad -cuando el virus ya no puede ser detectado- fue de 25 días.La mediana del tiempo hasta la seropositividad, o la presencia de anticuerpos en la sangre, fue de 18 días, y, dice la nota.El estudio utilizó un análisis retrospectivo de 6 mil 369 niños que se hicieron pruebas de SARS-CoV-2, y 215 pacientes que se sometieron a pruebas de anticuerpos en el hospital entre el 13 de marzo y el 21 de junio pasados. Los investigadores vieron que los pacientes de 6 a 15 años tardaron más tiempo en eliminar el virus (mediana de 32 días) en comparación con los pacientes de 16 a 22 años (18 días).Las niñas del grupo de 6 a 15 años también tardaron más tiempo en eliminar el virus que los niños (mediana de 44 días para ellas en comparación con 25,5 días para ellos hombres).