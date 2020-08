Niños sufren el coronavirus más leve y la muerte es excepcionalmente rara

Escuchar Nota

Factores de riesgo

Los niños y los adolescentes sufren el Covid-19 con síntomas más leves que los adultos y la muerte es excepcionalmente rara, solo ocurre en niños con enfermedades subyacentes graves, según confirma un estudio dirigido por investigadores de las universidades deLos hallazgos también muestran que los niños de etnia negra se vieron afectados de manera desproporcionada y grave por la infección por Covid-19. La obesidad y tener menos de un mes también son factores que aumentan el riesgo de que un niño sea admitido en cuidados intensivos porsegún el informe.Los niños y los jóvenes representan solo el 1-2% de los casos deen todo el mundo, y la gran mayoría de las infecciones notificadas en esta parte de la población son leves o asintomáticas, con pocas muertes registradas. Pero ha habido menos información sobre el origen étnico, las condiciones subyacentes (comorbilidades) y los resultados en el caso de los niños con Covid-19 que en los adultos.Para resolver este vacío de conocimiento, los investigadores del Reino Unido en el consorcioanalizaron datos de 651 niños y jóvenes (menores de 19 años) coningresados en 138 hospitales en Inglaterra, Gales y Escocia entre el 17 de enero y el 3 de julio de 2020.La edad media de los pacientes del estudio fue de 4,6 años, predominantemente varones (56%) y de etnia blanca (57%). La mayoría de los niños (58%) no tenían comorbilidades conocidas frente al 42 por ciento de los pacientes que tenían al menos otra patología, las más comunes incluían enfermedades neurológicas y asma.Las principales medidas de resultado fueron la admisión a cuidados intensivos, la muerte en el hospital o el cumplimiento de la definición de la Organización Mundial de la Salud para el síndrome inflamatorio multisistémico (MIS-C), una enfermedad poco común que se cree que está relacionada con el Covid-19.Los pacientes fueron rastreados durante un mínimo de dos semanas (hasta el 17 de julio de 2020), tiempo durante el cual el 18% (116) niños ingresaron en cuidados intensivos. Los menores de 1 mes, los de 10 a 14 años y los de etnia negra tenían más probabilidades de ser ingresados en cuidados intensivos.Seis niños (1%) murieron en el hospital, todos los cuales tenían una. Tres niños que murieron eran bebés recién nacidos que nacieron con otros problemas de salud graves. Los otros tres menores tenían entre 15 y 18 años y también sufrían graves problemas de salud. Esta es una tasa de mortalidad «sorprendentemente baja» en comparación con el 27% en todas las edades (0-106 años) durante el mismo período de tiempo, señalan los autores.«Los padres deben sentirse tranquilos con este estudio que confirma que muy pocos niños se vieron seriamente afectados por. A medida que los niños regresan a la escuela y durante el meses de invierno, es importante que sigamos monitoreando el Covid-19 en los niños», señala la doctora, consultora en enfermedades infecciosas pediátricas en el Royal Hospital for Children, Glasgow.El 11% de los niños cumplió con la definición de lapara síndrome inflamatorio multisistémico MIS-C. La edad promedio de estos menores era de 10,7 años y era más probable que fueran de etnia no blanca. Los síntomas que generalmente se observan en las personas conincluyen conjuntivitis, sarpullido o problemas gastrointestinales como dolor abdominal, vómitos y diarrea. Este estudio encontró que en estos casos también tenían más probabilidades de ser ingresados en cuidados intensivos, mostrar síntomas como fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y dolor de garganta, y tener un recuento bajo de plaquetas en sangre, pero no hubo muertes en este grupo.Este es un estudio observacional, por lo que no se puede establecer la causa, y los investigadores señalan algunas limitaciones que pueden haber afectado sus resultados. Sin embargo, aseguran que este gran estudio no solo brinda una imagen detallada de las características clínicas, los factores de riesgo y los resultados delen los niños, sino que también debería ayudar a refinar los criterios de la OMS para el síndrome inflamatorioComo tal, concluyen que la enfermedad grave es rara y la muerte es excepcionalmente rara en los niños ingresados en el hospital con Covid-19, pero que el origen étnico parece ser un factor de riesgo para una enfermedad más grave.«El trabajo diligente de nuestros colegas que trabajan en Salud Infantil y la Red de Investigaciónen todo elha llevado a este informe que es la descripción más amplia y detallada de Covid-19 y MIS-C en niños y jóvenes. Hemos proporcionado una nueva comprensión sobre MIS-C que ayudará a controlar esta rara pero grave enfermedad, pero los padres ahora pueden estar seguros de que el Covid-19 grave es muy raro en los niños», asegura, profesor de Salud infantil y, y pediatra consultor respiratorio en la