Nintendo celebra 35 años de Mario Bros con relanzamiento de clásicos

Escuchar Nota

México.- Unos de los personajes de videojuegos más queridos es, sin duda, Mario, que a por décadas ha divertido a varias generaciones. Es por ello que, en su 35 aniversario, Nintendo decidió sorprender a los fans y anunció que llevará una gran cantidad de juegos de Super Mario a su consola Nintendo Switch.



En una presentación en video publicada hoy, la compañía detalló que entre los próximos relanzamientos estarán Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy y Super Mario 3D World.



Detallaron que, por ejemplo, Super Mario 3D All-Stars para Nintendo Switch incluirá versiones optimizadas de Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy en un solo paquete.



Nintendo está prometiendo además una mejor experiencia para los gamers como resoluciones más altas y una experiencia de juego optimizada especialmente para Switch.



El título también incluye un reproductor de música con la banda sonora de los tres juegos que se podrá escuchar incluso con la pantalla de la consola Nintendo Switch apagada. Super Mario 3D All-Stars saldrá a la venta el 18 de septiembre de forma exclusiva para las consolas de la familia Switch. Se podrá adquirir una edición limitada en formato físico, mientras que el juego digital solo se podrá comprar hasta finales de marzo de 2021.



Y no es la única novedad anunciada. La compañía japonesa también está relanzando el juego de Wii U Super Mario 3D World para Switch. Nintendo aseguró que Super Mario 3D World + Bowser's Fury será una versión mejorada de Super Mario 3D World y se lanzará para Nintendo Switch el 12 de febrero de 2021.



Por otra parte Super Mario Bros. 35 dará vida a una batalla en línea con hasta 35 jugadores en pie o carrera. En este título los enemigos derrotados se envían a los niveles de otros jugadores y se pueden emplear objetos especiales para sacar ventaja a los rivales. Super Mario Bros. 35 estará disponible a partir del 1 de octubre solo en formato digital.



Finalmente también tienen planeado relanzando Super Mario All-Stars, la colección de Super NES que incluye versiones mejoradas de Super Mario Bros., Super Mario Bros. The Lost Levels, Super Mario Bros.2 y Super Mario Bros.3 con Gráficos de 16 bits. Super Mario All-Stars llegará a Nintendo Switch Online hoy, 3 de septiembre.



Cabe señalar que Los suscriptores de Nintendo Switch Online también pueden jugar una variedad de juegos clásicos de Super Mario, desde el original de NES hasta la secuela de Super NES, Super Mario World.



De la pantalla a la vida real



Además de los títulos para su consola la empresa también dio un adelanto de lo que será Mario Kart Live: Home Circuit que llevará a los usuarios la experiencia de controlar un mini Kart físico por su casa.



En el video se puede ver a un niño controlando un kart, con Mario al volante, alrededor de su sala. Unos minutos después su familia se une a él y colocan más estaciones y carritos.



La empresa detalló que el Kart físico responde a los elementos tanto en el juego como en el mundo real, por ejemplo, se detiene cuando se golpea con algo lo que puede afectar la carrera en la pantalla. Este kit se lanzará el próximo 16 de octubre.



Por otra parte la compañía también informó de un nuevo producto llamado Game & Watch: Super Mario Bros. Un dispositivo coleccionable inspirado en los sistemas Game & Watch originales lanzados por primera vez en 1980. El dispositivo de mano original incluía un juego y también se podía usar como reloj y vendió más de 43 millones en todo el mundo. Ahora contará con un moderno panel de control y se podrán jugar los clásicos Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels y una versión especial de Ball. Se lanzará el 13 de noviembre.