Nintendo va contra quienes hackean la Switch

México.- La industria de los videojuegos es una de las que más sufre las consecuencias de la piratería. Por esa razón es que las compañías han desarrollado sistemas que hacen más difícil realizar prácticas ilegales como utilizar juegos sin licencia pero como los hackers suelen ir un paso adelante, Nintendo decidió demandarlos.



Si bien la Nintendo Switch está equipada con tecnología que hace difícil correr juegos pirata, los hackers descubrieron que hay ciertos exploits que permiten entrar al sistema de la consola y eliminar las restricciones.



Consciente de esta situación Nintendo presentó dos demandas en Estados Unidos con el fin de que las autoridades persigan estas prácticas que afectan su propiedad intelectual e industrial.



De acuerdo con el medio Polygon, la demanda es contra diversas páginas de Internet, entre ellas, Anxchip.com, Axiogame.com, Flashcarda.com y Usachipss.com. Todos los sitios trabajan gracias a un mismo grupo de hackers denominado Team Xecuter que, según Nintendo, ha facilitado software y códigos para ejecutar juegos sin licencia en la Switch.



Los hackers ofrecen, por un promedio de 50 dólares, la descarga de un sistema operativo no autorizado que permite utilizar videojuegos piratas en la consola.



Al parecer Nintendo está buscando una compensación 2 mil 500 dólares por cada vez que se ha ejecutado el código ofrecido por los hackers acusados. Por supuesto también buscan un mandato de suspensión permanente contra este tipo de sitios web.



Se aclara que la compañía de videojuegos no irá en contra de los usuarios que han utilizado los códigos para reproducir contenido pirata en la consola. A pesar de que, aun atrapando a quienes distribuyen el software, es muy difícil que Nintendo retome el control de las Switch que ya fueron desbloqueadas.



Cabe recordar que hace algunos semanas la Nintendo Switch consiguió ser hackeada situación que aprovecharon algunos usuarios para cargar copias piratas de juegos, por lo que la compañía decidió intensificar las medidas de seguridad no solo en su consola sino que también ha emprendido acciones legales para todo aquel que se dedique a suministrar material ilegal.