Niurka así celebró en grande su cumpleaños

A pesar de la pandemia a la vedette no le importó y quiso festejar en grande su cumpleaños, sin embargo no se salvó de las críticas por parte de sus seguidores que consideraron que fue imprudente al no llevar las medidas de seguridad, como la sana distancia.La cumpleañera estuvo bailando hasta la canción de Feliz cumpleaños, en compañía del grupo de músicos que estuvieron ambientando la noche, donde estuvieron presentes familiares y amigos.Pero la ex pareja de Juan Osorio aparte de las felicitaciones y piropos por algunos de sus seguidores, muchos otros le recordaron lo que está pasando el país con la pandemia y lo peligroso que es realizar una fiesta de esa magnitud.Niurka no le importó mucho lo que le comentaron y publicó fotografías y videos de toda su celebración, en la que siempre lució feliz y agradecida por tener un año más de vida.Con información de El Imparcial