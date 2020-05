Niurka impacta con foto de su juventud y maquillaje natural

Escuchar Nota

Cada día que pasa es un día menos para que la pandemia se acabe. Y a pesar de que nuestras celebridades nos han dado sus mejores tips para sobrellevar esta situación, hoy nos hemos quedado sorprendidas con los recuerdos que algunas de ellas han compartido.Y para esto una de las celebridades que nos dejó anonadadas esY no es como que actualmente no luzca bien, sino todo lo contrario. El pasar de los años le han caído increíble y definitivamente luce mejor ahora que antes.Y esto lo decimos por su look. En la foto original, Niurka posa con Carmen Salinas y Susana González en lo que parece una cena muy divertida. En la foto, Niurka escribió:Cabe recordar que en esa época, Niurka ya había aparecido en el teatro como Aventurera y Susana González también.Además, como manera de burla y de bromear con sus segudores, Niurka compartió otra foto la cual se trata de un zoom a su rostro, en la cual se puede leer la inscripción “Mi rostro de la inocencia”. En los comentarios, un fanático le escribió “Si cambio poquito mamá Niu” y ella respondió: “siiii cambio de la ternura a la irreverencia, eso te lo da la vida”.Luego de esta imagen, nos preguntamosY la respuesta la teníamos en nuestra cara. Resulta que, para lograr una salud óptima y, por ende, una belleza sin igual, está el ejercicio.En Instagram, la cubana ha compartido varias fotografías en las que luce haciendo ejercicio en casa. La más reciente fue que hace un poco de escaladora en su cuarto y utilizó un enterizo floral en color amarillo con estampado floreado que le marcó perfecto su silueta.Este sin duda es uno de los looks para hacer ejercicios que le va a todas y que será un increíble aliado a la hora de ejercitarte.