Nivel de aprobación al presidente, el más alto en 3 décadas

El presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió sus primeros 100 días de gobierno con un nivel de aprobación ciudadana de 78 por ciento, y 82 por ciento apoyaría que “sí continúe” al frente del Poder Ejecutivo, fenómeno que no se registraba desde al menos 30 años, aseguró el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar.El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aseguró que acelerar la economía mexicana en el primer año de un sexenio siempre ha sido complicado. Al comparar los últimos cuatro sexenios, se observa que el peor arranque lo registra el sexenio de Ernesto Zedillo, seguido por Enrique Peña Nieto y Vicente Fox.Sin embargo, dijo que al considerar la forma en que entrega la economía el gobierno anterior, el mejor arranque lo tendrá López Obrador, con una pérdida de 0.20 puntos porcentuales de crecimiento.Entre Vicente Fox y Felipe Calderón, el Producto Interno Bruto (PIB) perdió 1.5 puntos porcentuales de crecimiento; Entre Felipe Calderón y Enrique Peña, se perdieron 2.46 puntos porcentuales de crecimiento; en tanto que entre Ernesto Zedillo y Vicente Fox, la pérdida fue de 3.01. En la entrega de poder entre Carlos Salinas y Ernesto Zedillo la brecha fue de 6.64 puntos, apuntó.En el mismo tenor, indicó que se observa que en el inicio de la presente administración federal, el comportamiento de la inflación es a la baja, entre diciembre y enero, de cada año en el cual el Ejecutivo Federal se renueva.Resaltó que el mayor esfuerzo por controlar la inflación fue el inicio de Vicente Fox, seguido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La mayor brecha la registra Ernesto Zedillo, observando que la inflación se aceleró después del “error de diciembre”.Respecto a las tasas de interés, considerando la tasa de referencia de los Certificados de la Tesorería (Cetes) a 28 días, es en el inicio de Gobierno del presidente López Obrador que se registra una reducción. Los gobiernos anteriores registraron un incremento en las tasas de interés.Afirmó que el mismo comportamiento se refleja en el tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el peso mexicano. El mayor esfuerzo por equilibrar el valor real de la moneda, se llevó a cabo en el primer mes de este gobierno.Respecto a que el sector privado se mantiene incierto ante las acciones de la nueva administración federal, dijo que eso puede no ser preciso. Al observar el comportamiento del Índice de Precios y Cotizaciones, se registra que el segundo mejor incremento fue del presidente López Obrador.Señaló que las prioridades del nuevo gobierno fueron muy claras desde el principio, por lo que en el Legislativo asumen la parte de la estructura jurídica que dé viabilidad a esos proyectos que enumeró uno a uno.Entre ellos, citó el desarrollo del Istmo de Tehuantepec mediante la construcción de un tren de carga que conecte el Océano Pacífico con el Golfo de México; la construcción del Tren Maya; conectar a todo México a Internet, el cual sea gratuito en escuelas, hospitales y plazas públicas de todo el país, entre otros proyectos.De acuerdo con el morenistas, entre los retos a enfrentar para afianzar el proyecto de la Cuarta Transformación figuran poner en el centro de la discusión pública la reforma de las haciendas públicas, con el objetivo de elevar la recaudación de cuando menos dos 2 puntos del Producto Interno Bruto.Además, revisar los impuestos y derechos en el ámbito municipal y adecuar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en aquellos productos vinculados a las enfermedades catastróficas, así como atacar la facturación falsa y reducir la brecha entre la tasa real y la pagada en el Impuesto Sobre la Renta (ISR).Asimismo, la construcción de un trato y una nueva relación con los empresarios y los inversionistas, asegurándoles beneficios mutuos y certeza jurídica.“En este apartado no sobra decir que a pesar de las “calificaciones” hechas por organismos internacionales, que no siempre son exactas, el sector empresarial mexicano ha firmado un acuerdo para poder buscar llegar a tasas de crecimiento por arriba de cuatro por ciento PIB”, agregó.Por esa razón “nos parece que los comentarios catastróficos de parte de algunos sectores, legítimos, legales, pero no siempre de buena fe o mal informados, son infundados, pues las variables económicas y el apoyo social a una nueva administración son de operación factible y de una afinidad y confianza de parte de los mexicanos, como nunca antes visto”, puntualizó.