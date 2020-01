NJPW y CMLL anunciaron carteleras de Fantasticamanía 2020

¡YA ESTAMOS EN JAPÓN!

El contingente del Consejo Mundial de Lucha Libre ha arribado a Japón para la gira Fantasticamania 2020! No te pierdas la cobertura especial en nuestras plataformas. #njcmll #FM2020 #FantasticaMania pic.twitter.com/r19Dqh9Xjz — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) January 8, 2020

La edición 2020 de Fantasticamanía ya está lista. Finalmente se revelaron los carteles donde luchadores delparticiparan la gira conjunta que constará de 8 fechas.Durante la gira se realizará nuevamente el torneo de familias del CMLL, con combates en parejas, así como unal japonés Okumura que cumple 25 años de carrera, su mayoría en la empresa mexicana. Además de expondrán variosA continuación telos carteles de los ocho días1. Fuego y Ryusuke Taguchi vs. Yoshinobu Kanemaru y Douki2. Euforia, Luciferno y Namajague vs. Audaz, Guerrero Maya Jr. y Yuya Uemura3. Soberano Jr. y Flyer vs. Negro Casas y Tiger4. Ángel de Oro, Niebla Roja y Titán vs. Sansón, Cuatrero y Forastero5. Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi y Bushi vs. Dulce Gardenia, Hiroshi Tanahashi y Yota Tsuji6. Lucha por celebrando el 25 Aniversario del debut de Okumura: Satoshi Kojima, Carístico y Stuka Jr. vs. Último Guerrero, Bárbaro Cavernario y OkumuraDía 2 - 11 de enero1. Yoshinobu Kanemaru y Douki vs. Guerrero Maya Jr. y Yota Tsuji2. Fuego y Ryusuke Taguchi vs. Luciferno y Tiger3. Stuka Jr., Flyer y Audaz vs. Negro Casas, Okumura y Namajague4. Ángel de Oro, Niebla Roja y Titán vs. Sansón, Cuatrero y Forastero5. Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi y Bushi vs. Dulce Gardenia, Hiroshi Tanahashi y Yota Tsuji6. Satoshi Kojima, Carístico y Soberano Jr. vs. Último Guerrero, Euforia y Bárbaro Cavernario1. Yoshinobu Kanemaru y DOUKI vs. Audaz y Yuya Uemura2. Fuego y Ryusuke Taguchi vs. Luciferno y Namajague3. Soberano Jr., Stuka Jr., y Guerrero Maya Jr. vs. Negro Casas, Okumura y Tiger4. Ángel de Oro, Niebla Roja y Titán vs. Sansón, Cuatrero y Forastero5. Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi y Bushi vs. Dulce Gardenia, Hiroshi Tanahashi y Yota Tsuji6. Satoshi Kojima, Carístico y Flyer vs. Último Guerrero, Euforia y Bárbaro CavernarioDía 4 - 13 de enero1. Namajague y Douki vs. Guerrero Maya Jr. y Yota Tsuji2. Fuego y Ryusuke Taguchi vs. Luciferno y Tiger3. Stuka Jr., Flyer y Audaz vs. Negro Casas, Okumura y Yoshinobu Kanemaru4. Ángel de Oro, Niebla Roja y Titán vs. Sansón, Cuatrero y Forastero5. Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi y Bushi vs. Dulce Gardenia, Hiroshi Tanahashi y Yuya Uemura6. Satoshi Kojima, Carístico y Soberano Jr. vs. Último Guerrero, Euforia y Bárbaro Cavernario1. Namajague y Douki vs. Fuego y Ryusuke Taguchi2. Guerrero Maya Jr. y Audaz vs. Luciferno y Yoshinobu Kanemaru3. Flyer, Dulce Gardenia y Hiroshi Tanahashi vs. Evil, Shingo Takagi y Bushi4. Titán y Stuka Jr. vs. Forastero y Okumura5. Satoshi Kojima y Carístico vs. Último Guerrero y Bárbaro Cavernario6. Torneo de Familias CMLL Round 1: Sansón y Cuatrero vs. Euforia y Soberano Jr.7.Torneo de Familias CMLL Round 1: Ángel de Oro y Niebla Roja vs. Negro Casas y Tiger1. Luciferno y Douki vs. Fuego y Ryusuke Taguchi2. Stuka Jr., Flyer y Guerrero Maya Jr. vs. Okumura, Namajague y Yoshinobu Kanemaru3. Audaz, Dulce Gardenia y Hiroshi Tanahashi vs. Evil, Shingo Takagi y Bushi4. Titán vs. Forastero5. Satoshi Kojima y Carístico vs. Último Guerrero y Bárbaro Cavernario6.Torneo de Familias CMLL: Tercer lugar7.Torneo de Familias CMLL : Final1. Namajague y Douki vs. Audaz y Yota Tsuji2. Soberano Jr., Flyer y Guerrero Maya Jr. vs. Tiger, Yoshinobu Kanemaru y Douki3. Ángel de Oro, Niebla Roja y Titán vs. Sansón, Cuatrero y Forastero4. Special Singles Match: Stuka Jr. vs. Okumura5. Dulce Gardenia, Fuego y Ryusuke Taguchi vs. Evil, Shingo Takagi y Bushi6. Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL: Último Guerrero vs. Satoshi Kojima7. Lucha en Memoria de Black Cat: Carístico, Hiroshi Tanahashi y Tiger Mask vs. Negro Casas, Euforia y Bárbaro Cavernario1. Yoshinobu Kanemaru y Douki vs. Fuego y Ryusuke Taguchi2. Tiger Mask vs. Tiger3. Flyer, Audaz y Guerrero Maya Jr. vs. Euforia, Luciferno y Namajague4. Dulce Gardenia, Hiroshi Tanahashi y Yuya Uemura vs. Evil, Shinfo Takagi y Bushi5. Satoshi Kojima, Soberano Jr. y Stuka Jr. vs. Último Guerrero, Negro Casas y Okumura6. Campeonato Nacional de Tríos CMLL: Sanson, Cuatrero y Forastero vs. Ángel de Oro, Niebla Roja y TitánCon información de Medio Tiempo