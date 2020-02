NL no necesita al Insabi: Bronco

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- De visita en la colonia Alianza Real, una de las más marginadas de la zona metropolitana, el gobernador Jaime Rodríguez afirmó que Nuevo León no necesita al Instituto de Salud y Bienestar federal (Insabi).



Ante vecinos del sector, el Mandatario hizo alusión a una clínica construida por el Estado, y sostuvo que existe infraestructura suficiente.



"Los que no me quieren dicen que no quiero formar con el Insabi y que por eso no va a haber servicio médico", señaló.



"Tampoco necesitamos al Insabi, lo que necesitamos es que nuestra clínica tenga doctores bien pagados, que tengamos ahí medicamento, y no necesitamos andar afiliando como hacían políticamente antes.



"Esta comunidad puede acceder al servicio médico gratuito, sin nada, solamente con que vaya y pida el servicio, se le va a dar".



Más tarde, en entrevista, el Gobernador dijo que su Administración aún analiza si firmará o no el convenio que la Federación impone a los Estados para suplir al antiguo Seguro Popular.



Aseguró que, firme o no firme, el Gobierno federal debe seguir enviando recursos para el sistema de salud.



"El convenio es nada más un convenio de transmisión de recursos, nada más, y la Federación obligadamente tiene que darnos el dinero porque nosotros le aportamos a la Federación mucho dinero".