No acredita FGE uso de drogas a chofer de Torreón

Ciudad Delicias.- La agravante toxicológica de la que se culpaba al chofer Cristian D. M. del camión ‘pirata’ volcado, fue suspendida por irregularidades en su proceso detectadas por los abogados defensores.



La licenciada Leticia Oliva, que defiende el caso del conductor de este camión dijo que lo ocurrido en la audiencia del pasado miércoles, fue una vinculación a proceso en la que se pretendía determinar cuáles eran los hechos por los que se estaban culpando a Cristian, de los cuales la Fiscalía General del Estado había lanzado un boletín de prensa, donde afirmaba que en un examen toxicológico había dado positivo a la droga conocida como “cristal”.



La profesionista aseguró que actualmente se encuentra suspendida la agravante que se le fincaba, toda vez que hubo diversas irregularidades en la cadena de custodia, así como en las propias pruebas aportadas por el Ministerio Público, “actualmente él está vinculado a proceso por homicidio imprudencial y las lesiones de los demás pasajeros… no por haber consumido sustancias tóxicas”, dijo Oliva.



“La intención que tenía el Ministerio Público es que se fueran por un delito que se denomina homicidio imprudencial agraviado, pero lo que se pudo concretar es la suspensión de éste y quedar como homicidio imprudencial”.



Y continuó diciendo, “no estoy de acuerdo, en algunos aspectos del actuar de las autoridades ya que en la declaración de Cristian no hay imprudencias, únicamente se ha reconocido que iba conduciendo el vehículo porque así era, pero hubo falla mecánica en el transporte y él no es mecánico, motivo que desencadenó que perdiera el control del mismo, además están juzgando que mi cliente perdió de vista el camino, cuando él jamás hizo esa declaración”, agregó.



“Considero que hay algunas lagunas ahí pero esto apenas va en una fase inicial, tenemos que considerar lo mejor para él en este aspecto, tomar en cuenta lo que le vaya a favorecer”, agregó.



Explicó que hasta la fecha se le está brindando asesoría legal y atención médica gratuita, desconociendo los gastos que se lleven hasta el momento ya que mencionó que en cuanto a sus terapias, lesiones y demás el seguro es quien se hará responsable de él y de los afectados por el hecho mientras no esté fincada la agravante.



Finalmente, precisó que son dos abogados los que están al frente del caso, pues ella se está desempeñando actualmente como auxiliar, toda vez que le indicaron que se necesitaba de un permiso especial para litigar en Delicias, puesto que es originaria de Puebla.