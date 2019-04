No acude testigo y suspenden juicio contra Gutiérrez

Debido a que un testigo de Fiscalía General no acudió a dar su declaración ante tribunales, tuvo que suspenderse hasta mañana la audiencia de juicio oral en contra del priista Alejandro Gutiérrez.Con ello se fue el sexto día de ese proceso penal, por el que han pasado 12 testigos, de los cuales 11 son funcionarios actuales y uno exfuncionario con identidad reservada.Pasadas las 2:30 de la tarde, el Ministerio Público quería llamar a un nuevo testigo pero sus representantes informaron que éste ya no respondió a las llamadas.Una de las justificaciones, argumentaron, es que en días pasados esa persona lista para testificar acudió para atender la audiencia, pero no alcanzó a participar.En este sentido, la parte acusatoria mencionó que en caso de no poder contactar al testigo y hacerlo presentarse a declarar, se pedirá apoyo del Tribunal de Enjuiciamiento, para que por su autoridad, se haga comparecer a la persona.